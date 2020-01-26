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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ valiliği HDP’li belediyenin deprem yardımlarını geri çevirdi

Elazığ valiliği, Diyarbakır’ın HDP’li Ergani belediyesinin depremzedelere gönderdiği iki kamyon yardım malzemesini geri gönderdi.

Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Ergani’den yola çıkan ve içinde gıda, çocuk bezi, kadın pedi, el feneri, ekmek, su gibi birçok malzemenin olduğu yardım kolileri, Elazığ valisinin emriyle kente sokulmadı.

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Valiliğin talimatı doğrultusunda kamyonları kente alamayacaklarını kaydeden polisler, AFAD ekiplerinin yardımları dışında yardım kabul edilemeyeceğini söyledi. 

HDP ise uygulamaya tepki göstererek iktidarı ‘büyüyen dayanışma adımlarını açıkça engellemekle’ suçladı ve ‘engelleme adımlarına derhal son verme’ çağrısında bulundu.

DHA’nın aktardığına göre 6.8 şiddetindeki depremde şu ana kadar 36 kişi hayatını kaybetti.

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Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkıntı altında olduğu belirlenen Azize adlı kadına, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekibinden bir kadın görevli telefonla ulaştı. Görevlinin, sakin olması gerektiğini belirtip, enkaz altında bulunan diğer yakınlarını da uyanık tutmasını istediği 45 yaşındaki Azize kurtarıldı.

Erdoğan, ‘deprem fırsatçılarına’ karşı uyardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremde Elazığ merkezde yıkımların yaşandığı Sürsürü ve Mustafapaşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Erdoğan, “Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar bu tür fırsatlara kapı aralamayalım. Yardımlar AFAD ve Kızılay ile yapılır” dedi.

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