Elazığ valiliği HDP’li belediyenin deprem yardımlarını geri çevirdi

Elazığ valiliği, Diyarbakır’ın HDP’li Ergani belediyesinin depremzedelere gönderdiği iki kamyon yardım malzemesini geri gönderdi.

Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Ergani’den yola çıkan ve içinde gıda, çocuk bezi, kadın pedi, el feneri, ekmek, su gibi birçok malzemenin olduğu yardım kolileri, Elazığ valisinin emriyle kente sokulmadı.

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Valiliğin talimatı doğrultusunda kamyonları kente alamayacaklarını kaydeden polisler, AFAD ekiplerinin yardımları dışında yardım kabul edilemeyeceğini söyledi.

HDP ise uygulamaya tepki göstererek iktidarı ‘büyüyen dayanışma adımlarını açıkça engellemekle’ suçladı ve ‘engelleme adımlarına derhal son verme’ çağrısında bulundu.

DHA’nın aktardığına göre 6.8 şiddetindeki depremde şu ana kadar 36 kişi hayatını kaybetti.