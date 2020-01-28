Elazığ sonrası talep arttı: Deprem çantaları 90 ila 400 liradan satılıyor

Elazığ’da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası halkın deprem çantalarına olan talebi arttı. Deprem çantalarının maliyeti 400 liraya kadar çıkıyor.

Fotoğraflar: DHA

Sivrice ilçesi merkez olmak üzere 24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından onlarca bina yıkılmış, çok sayıda insan enkaz altında kalarak kurtarılmayı beklemişti. Enkaz altında kalanların kimi kurtarılırken kiminin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Depremin ardından ekipler gelene kadar temel ihtiyaçları karşılamak, hayati önem taşıyor. Bunun için de ilk yardım, gıda malzemeleri ve giyecek bulunan deprem çantaları hazırlayarak tedbir almak gerekiyor.

İş güvenliği malzemeleri satan Furkan Başaran, Elazığ depremi sonrası talebin arttığı deprem çantalarının fiyatlarının 90 ile 400 lira arasında değiştiğini ifade etti.

Başaran, 90 liralık çantada kibrit, çok amaçlı çakı, fener, düdük, ilkyardım seti, su, eldiven ve maske bulunduğu, geri kalanların ise alan kişi tarafından eklendiğini kaydetti.

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‘Sürekli güncellenmeli’

Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu deprem olaylarında da çok hızlı bir tüketim meydana geldiğinden dolayı ürün bulmakta da zorlanıyoruz. Hazırlanma süreci zaman alabiliyor. Önce İstanbul’da olan deprem, ondan sonra Ankara’da olan deprem ve son olarak da Elazığ’da olan deprem sonrası yoğun bir rağbet var. Her gün bize hem internetten hem telefonlarla hem de dükkanımıza gelerek deprem seti soruyorlar. Yoğun bir talep var şu anda. Deprem olduğundan dolayı yoğun bir satış var. Günde 20, 30, 50 arası değişebiliyor. Halk da gelip araştırıyor, alıyor veya buraya gelip içeriğini öğrenip malzemeleri dışarıdan toparlayarak kendileri evde bir çanta haline getirebiliyorlar. Çantayı alanların da son kullanma tarihleri olduğundan dolayı, içindeki sağlık ekipmanlarını sürekli güncellemesi gerekiyor.”

Diğer bir satıcı Burak Akay, çantada mutlaka toz maskesi bulunması gerektiğini dile getirerek sattıkları çantada yastık, battaniye, içlik, eldiven, bere ve çorap bulunması gerektiğini söyledi. Akay, deprem çantasının ilk 72 saatte hayatta kalmayı sağlayacak malzemelerden oluştuğunu aktardı.