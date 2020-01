Elazığ Sivrice’de 6.5’lik deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20:55’de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildiriliyor. Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi.

Deprem, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Niğde ile Samsun’dan da hissedildi. Hatay ve ilçelerinde bazı vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarıya attı.

Kandilli, depremin büyüklüğünü ilk olarak 6.8 ve derinliğini de 10 kilometre olarak verdikten sonra verilerde düzeltme yaparak büyüklüğü 6.5’e ve derinliğini de 5 kilometreye çekti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak bildirdi.

Sivrice’de, büyük depremin ardından, saat 21:08 ve 21:12’de, ilkinin büyüklüğü 4.5, sonrakinin büyüklüğü ise 3.3 olmak üzere iki artçı deprem daha meydana geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NTV canlı yayınında Elazığ kent merkezinde herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi. Akar, Elazığ dışındaki bölgeden ise henüz kayıp veya yaralanma olup olmadığı konusunda bilgi alınmadığını belirtti.

Kent ve çevresinde bazı binaların yıkıldığı bildirilirken, ihbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soylu: Bir ölü, iki yaralı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yaralanmalar var. Elazığ Sivrice merkezde 4- 5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şu ana kadar bize iletilmiş değil iki tane yaralanma var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi şu ana kadar. Merkezden de herhangi bir can kaybı şu an için söz konusu değil. Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı konusunda bilgiler var” dedi.

Soylu, daha sonra NTV canlı yayınına bağlanarak Elazığ Doğanyol’da bir vatandaşın vefat ettiğini bildirdi.