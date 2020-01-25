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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ Sivrice’de 5.1’lik ve 4’den büyük art arda dört artçı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ Sivrice’de saat 19:30’da, 5.1 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından Richter ölçeğine göre 4.0’dan büyük dört sarsıntı daha meydana geldi. 

Görsel: DHA

AFAD’dan yapılan açıklamada, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 19:30’da 5.1 büyüklüğündeki depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu depremin ardından, 19:44’te 4.4 ve 4.3’lük depremler, 19:45’te 4.1 büyüklüğünde ve 19:46’da 4.3’lük bir sarsıntı meydana geldi. 

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Elazığ Sivrice’de deprem: Ölü ve yaralılar var

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20:55’de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ’da 17 ve Malatya’da dört kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, yedi ilde 1030 kişinin hastanelere başvurduğunu kaydetti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekipleri Elazığ’a gitti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’a geçerek çalışmalara katıldı. İmamoğlu’nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice’ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

Üç kişi 11 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, biri Elazığ merkez ve ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin mahallesinde üç kişi, 11 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ölü sayısının 21’e yükseldiğini duyurdu.

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