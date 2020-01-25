Elazığ Sivrice’de 5.1’lik ve 4’den büyük art arda dört artçı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ Sivrice’de saat 19:30’da, 5.1 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından Richter ölçeğine göre 4.0’dan büyük dört sarsıntı daha meydana geldi.

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AFAD’dan yapılan açıklamada, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 19:30’da 5.1 büyüklüğündeki depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu depremin ardından, 19:44’te 4.4 ve 4.3’lük depremler, 19:45’te 4.1 büyüklüğünde ve 19:46’da 4.3’lük bir sarsıntı meydana geldi.