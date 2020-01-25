Elazığ Mustafapaşa’daki binadan bir kişi kurtarıldı, yedi kişinin cenazesine ulaşıldı

Elazığ’daki depremde yıkılan Mustafapaşa mahallesinde, içinde sekiz kişinin bulunduğu düşünülen binadan, yedi kişinin cansız bedeni çıkarılırken, bir kişi yaklaşık 20 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Mustafapaşa mahallesindeki yıkılan bina. Fotoğraflar: DHA

Mustafapaşa mahallesinde deprem nedeniyle yıkılan, birbirlerine 50 metre mesafedeki iki apartmandan birinin enkazında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ilk olarak saat 17:30 sıralarında üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra ise diğer cansız bedenlere ulaşılırken, bir kişinin sağ olarak çıkarıldığı bildirildi. Enkaz altında çıkarılan ve henüz kimlikleri belirlenemeyenlerin cansız bedenler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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Elazığ’daki Sürsürü mahallesindeki Dilek Sitesi’nde çöken iki binanın enkazının altında kalan dokuz kişinin bulunması için de çalışmalar sürüyor.

Sürsürü mahallesindeki yıkılan bina.

İş makineleriyle beton bloklar kaldırılırken, ekipler de kovalarla molozları boşaltıyor. Ekipler ayrıca hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle çalışmalara devam edebilmek için ısınmak amacıyla bölgede ateş yaktı.