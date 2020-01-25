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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ Mustafapaşa’daki binadan bir kişi kurtarıldı, yedi kişinin cenazesine ulaşıldı

Elazığ’daki depremde yıkılan Mustafapaşa mahallesinde, içinde sekiz kişinin bulunduğu düşünülen binadan, yedi kişinin cansız bedeni çıkarılırken, bir kişi yaklaşık 20 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Mustafapaşa mahallesindeki yıkılan bina. Fotoğraflar: DHA

Mustafapaşa mahallesinde deprem nedeniyle yıkılan, birbirlerine 50 metre mesafedeki iki apartmandan birinin enkazında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ilk olarak saat 17:30 sıralarında üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra ise diğer cansız bedenlere ulaşılırken, bir kişinin sağ olarak çıkarıldığı bildirildi. Enkaz altında çıkarılan ve henüz kimlikleri belirlenemeyenlerin cansız bedenler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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Elazığ’daki Sürsürü mahallesindeki Dilek Sitesi’nde çöken iki binanın enkazının altında kalan dokuz kişinin bulunması için de çalışmalar sürüyor. 

Sürsürü mahallesindeki yıkılan bina.

İş makineleriyle beton bloklar kaldırılırken, ekipler de kovalarla molozları boşaltıyor. Ekipler ayrıca hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle çalışmalara devam edebilmek için ısınmak amacıyla bölgede ateş yaktı. 

SON HABERLER

Elazığ Sivrice’de deprem: Ölü ve yaralılar var

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20:55’de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ’da 17 ve Malatya’da dört kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, yedi ilde 1030 kişinin hastanelere başvurduğunu kaydetti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekipleri Elazığ’a gitti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’a geçerek çalışmalara katıldı. İmamoğlu’nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice’ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

Üç kişi 11 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, biri Elazığ merkez ve ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin mahallesinde üç kişi, 11 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ölü sayısının 21’e yükseldiğini duyurdu.

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