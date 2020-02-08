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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ depremindeki enkazdan 12 gün sonra sağ kurtarılan kedi, tedavi altında

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8’lik depremden 12 gün sonra, AFAD ekiplerince, enkaz altından kurtarılan sokak kedisi, Elazığ Belediyesi’ne ait klinikte tedaviye alındı.

Fotoğraflar: DHA

Sivrice’de 24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, depremden 12 gün sonra 5 Şubat Çarşamba günü, enkaz içinde bir sokak kedisine ulaştı. Kedinin çok hasta olduğunu fark eden AFAD çalışanları, durumu Elazığ Belediyesi’ne bildirdi. Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’ne bağlı hayvan hastanesi ve barınağına götürülen sokak kedisi, tedaviye alındı. İyileşene kadar barınakta gözetim altında tutulan kedi, daha sonra doğaya bırakılacak.

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AFAD personeli Doğuş Ok, kediyi bulan personelin, onun hiçbir şey yiyip içmediğini, çok hasta olduğunu ve gözünde akıntı olduğunu söylediğini belirterek, “Biz kedinin durumunu görüp hemen belediyeye haber verdik. Belediyedeki arkadaşlar, kediyi alıp barınma merkezine getirdiler” dedi.

Depremzede kediyi tedavi eden veteriner hekim Kübra Yazgan ise, “Hastanemize geldiğinde aç ve susuz kaldığını ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini tespit ettik. Tedaviye başladık ve tedavisi bitene kadar kedimiz burada kalacak” diye konuştu.

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