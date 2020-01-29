Elazığ depreminde yaralanan 62 kişi tedavide, sekizi yoğun bakımda

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Elazığ’daki depremin ardından hastanelere başvuran 1607 kişiden 1546’sının taburcu edildiğini ve sekizi yoğun bakım altında olan 62 kişinin de tedavilerine devam edildiğini duyurdu. AFAD, ‘acil olarak yıkılması gereken’ bina sayısını da 138 olarak açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ merkezli 6.8’lik depremin ardından hayatı normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Enkazlardan 45 kişinin sağ, 41 kişinin ise hayatını kaybetmiş olarak çıkarılması ile arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, “Depremin ardından hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1546’sı taburcu edilmiş, sekizi yoğun bakım altında olan 62 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir” dendi.

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Açıklamada ayrıca, şu ana kadar bölgede büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam bin 416 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.

Beş ilde toplam 496 bina yıkıldı

1030 teknik personel ve beş aracın görev aldığı hasar tespit çalışmalarında, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 22 bin 991 binadan 496’sının yıkıldığı, 5 bin 401’inin ağır, 616’sının orta ve 7 bin 960’ının az hasarlı olarak tespit edildiği açıklandı. Acil olarak yıkılacak 138 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 8 bin 380 binanın ise hasarsız olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa’da 251 personel ile oluşturulan 41 psikosoyal destek ekibinin göreve devam ettiği aktarılarak, şöyle dendi: “Bugüne kadar toplamda 1209 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 4 bin 537 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısı 286’ya çıkarılmıştır.”

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AFAD, afet bölgesine ulaştırılan yardım malzemesi miktarını ise şu şekilde açıkladı: “320 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 37 bin 598 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, bin 488 hijyen paketi, 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Sevkine devam edilen yardımlar ile ilk 18 saatte gönderilen 5 bin civarı yatağın sayısı yaklaşık 8’e, 15 bine yakın battaniye ve bin 500 civarı ısıtıcının adedi ise neredeyse 6’ya katlanmış durumdadır.”