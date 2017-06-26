Elazığ-Bingöl arasında PKK’yla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti

PKK’yla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
Çatışma, Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında bir mevkide gerçekleşti. Bir asker hayatını kaybederken, bir asker de yaralandı.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
PKK’yla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutuklayan mahkeme, aynı haberi daha önce yayınlayan Aydınlık’ın haberinin ‘içeriğinin ne olduğunu ilk bakışta anlaşılmadığı’nı öne sürdü.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12’nci gününde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde koğuş hazırlandığını söyledi.
Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Times, Katar’ın diplomatik ablukaya alınmasında Türkiye’nin Katar’a verdiği desteğin, NATO’yu ‘aptalca bir bölgesel kavga’ya sürükleyebileceğini yazdı.
Türkiye’de Onur Yürüyüşü’ne izin verilmezken, kilometrelerce ötedeki yürüyüşte renkli görüntüler vardı.