Elazığ-Bingöl arasında PKK’yla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti

PKK’yla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

Çatışma, Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında bir mevkide gerçekleşti. Bir asker hayatını kaybederken, bir asker de yaralandı.

Ayrıntılar gelecek…