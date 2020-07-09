El yazısı ansiklopedi, tahmin edilenden bin kat yüksek fiyata satıldı: 63 milyon 300 bin lira

Çin’de, 1368-1644 yıllarında hüküm süren Ming Hanedanı dönemine ait bir ansiklopedinin iki cildi, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen açık artırmada 8 milyon 128 bin avroya (63 milyon 300 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Beaussant Lefèvre

Müzayede evi Beaussant Lefèvre, İmprator Yongle (1402-1424) tarafından verilen talimatla hazırlanan ansiklopedinin ciltlerinin tahmin edilenden bin kat yüksek fiyata satıldığını, en çok 8 bin avro (62 bin 257 lira) veren olacağını öngördüklerini açıkladı.

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1404-1408 yıllarında tamamlanan, ‘Yongle Dadian’ adlı ansiklopedide 2 bin kişinin emeği olduğu, 22 bin 877 bölümden oluştuğu belirtildi.

Adı açıklanmayan bir kişi tarafından satın alınan ciltlerden birinde Çin’in göllerinin, ikincisinde cenaze törenlerinin nasıl düzenlendiğinin anlatıldığını söyleyen müzayede evi yöneticileri, el yazısıyla kaleme alındıklarının da altını çizdi.