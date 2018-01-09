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Yaramazlara biraz batar!

‘El Turko Western’: İki hafta önce vizyona giren ‘Belalılar’ı 85 kişi izledi

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Yönetmen Hasan Karcı’nın Türk oyuncularla Çınarcık ve Tuz Gölü’nde ‘Belalılar’ adında çektiği western filmi, iki haftada sadece 85 kişi tarafından izlendi.

Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre, filmin amacı İspanya’da düzenlenen 7. Almeria Western Film Festivali’nde ödül almaktı.

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Çekimler Çınarcık ve Tuz Gölü’nün yanı sıra efsane western filmi ‘İyi Kötü Çirkin’in platosunu da altı gün kullandı.

Filmin girişinde ‘El Turko Western’ yazısı yer alıyor.

İki hafta önce vizyona giren filme 85 kişi bilet aldı. Hasılat ise şimdilik bin 61 lira.


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