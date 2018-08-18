El sıkmayan Müslüman çiftin İsviçre vatandaşı olma talebi reddedildi

İsviçre’de Müslüman bir çiftin vatandaşlık başvurusu karşı cinsle el sıkışmayı reddetmeleri nedeniyle reddedildi.

Lozan Belediye Başkanı Gregoire Junod, uyruğunu ve kimliğini açıklamadığı Müslüman çiftin ‘cinsiyet eşitliğine saygısızlık’ nedeniyle vatandaşlığının reddedildiğini söyledi.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, belediye yetkililerinin birkaç ay önce, vatandaşlık kriterlerine uyup uymadıklarını görmek için çiftle bir araya geldiğini belirterek, çiftin entegrasyon başlığında geçer not alamadığını söyledi.

‘Dini pratik hukuk dışına çıkamaz’

Belediye yetkililerinin vatandaşlığa uygun olup olmadıklarını belirlemek için evlerine gittiklerinde ellerinin sıkılmadığı bilgisini özellikle vurgulayan veren Junod, “Karşı cinsin sorularını yanıtlarken de büyük zorluk yaşadılar” dedi. Junod, Lozan’ı da içine alan Vaud Kantonu’nda din ve inanç özgürlüğünün kutsal olduğunu belirterek “Ancak dini pratikler hukukun dışına çıkamaz” diye devam etti.

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‘Eşitlik bağnazlığa baskın çıkar’

Çift ile yapılan görüşmeye katılan belediye başkanı yardımcısı Pierre-Antoine Hildbrand, vatandaşlık reddi kararının kendisi için son derece tatmin edici olduğununu dile getirirken “Anayasa ve kadın erkek eşitliği, bağnazlığa baskın çıkacaktır” dedi. Çiftin kararı temyiz etmek için 30 günü bulunuyor.

Bu ikinci el sıkışma tartışması

İsviçre’de 2016’da da orta okula giden Suriye kökenli iki erkek kardeş, kadın öğretmenlerinin elini dini nedenlerle sıkmayı reddetmiş, okul yönetiminin bu durumu kabullenmesi ulusal çapta bir tartışma başlatmıştı. Ülke çapında oluşan kamuoyu sonrası okulun bu kararı yetkililer tarafından geri çevrilmişti.