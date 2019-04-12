El öptürmeyen Papa Francis, ayak öptü

Geçen ay ayin sonrasında elini öptürmek isteyenlerin talebini reddettiği için eleştirilen Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Güney Sudan’ın beş yıl süreyle çatıştıktan sonra anlaşmaya varan devlet başkanı ve rakibinin ayağını öptü.

Fotoğraf: BBC

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ve onu devirmek isteyen eski yardımcısı Riek Machar’ın güç kavgası nedeniyle 400 bin kişinin öldüğü iç savaşın ardından geçen yıl barış anlaşması imzalanmıştı.

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Kiir ve Machar, Vatikan’da Papa’yı ziyaret etti. 83 yaşındaki Arjantinli din adamı yere eğilerek Kiir ve Machar’ın ayaklarını öptü ve onlara “Kardeşlerim sizden barışı korumanızı istiyorum. Bunu tüm kalbimle rica ediyorum” diye seslendi.

Geçen ay düzenlenen bir ayin sonrasında sırada bekleyenlere elindeki yüzüğü öptürmeyen Papa, ‘hijyen kaygısıyla el öptürmediğini’ açıklamıştı. Bu tutumu, “Vatikan’da yüzyıllardır sürdürülen geleneği yıkıyor” diye eleştirilmişti.