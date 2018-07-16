‘El öpme’ gündemi: Bahçeli’den Akşener’e ‘hakaret’ten suç duyurusu

MHP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ‘hakaret’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Akşener, Meclis’teki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye el öpmeye varıncaya kadar sıcak ilgi gösteren milletvekillerini kastederek, “Genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. İlkelerimize uymayacaklar derhal İYİ Parti’yi terk etsin” demişti.

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Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, suç duyurusu dilekçesinde Akşener’in Bahçeli’yi hedef aldığı belirtilerek, “MHP’nin Sayın Genel Başkanı bugüne kadar hiçbir zeminde siyasi değerlendirmeler ve eleştiriler dışında Akşener’in namusu hakkında menfi bir değerlendirmede bulunmamış ve böyle bir ifade kullanmamıştır” dendi.

MHP, “Sayın genel başkanımız; bir bayan siyasetçinin ‘namusuna dil uzatan’ bir siyasi kişilik olarak kamuoyuna sunulmuştur” diyerek, Akşener hakkında kamu davası açılmasını istedi.