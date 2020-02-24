El Nusra’ya İzmir’de operasyon: Silah ve mühimmat depolamışlar

İzmir’in Konak ilçesinde, adını ‘Heyet Tahrir üş-Şam’ olarak değiştiren, ‘el-Kaide’nin Suriye kolu ‘el-Nusra Cephesi’ne üye olduğu belirtilen A. G., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. A.G.’nin yakalandığı kardeşinin evinde ve bitişikteki depoda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Fotoğraflar: DHA

Emniyet yetkilileri tarafından ‘HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı’ belirtilen A.G.nin, hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi. Emniyetin ‘HTŞ/FEC/ENC’ kodlamasında, HTŞ, ‘Heyet Tahrir üş-Şam’, FEC, ‘Fetih üş-Şam Cephesi’, ENC ise ‘el-Nusra Cephesi’ anlamına geliyor.

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İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘terör’ suçundan üç dosya bulunan A.G.’nin, kardeşi M.G.’ye ait olan İsmet Paşa Mahallesi 3546/1 sokaktaki adreste kaldığını, aynı zamanda bu adresi depo olarak kullandığını belirledi. Teknik ve fiziki takipte A.G.’nin, kardeşi S.G.’ye ait otomobili ve diğer kardeşi R.G.’nin kimlik kartını kullandığı da saptandı.

Takibi sürdüren ekipler, A.G.’nin izlenmeye karşı duyarlı olduğu, yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı, oturduğu evde, müştemilatlarında ve otomobilinde mensubu olduğu örgüte ait suç unsuru veya silah/mühimmat bulunduruyor olabileceği ihtimali üzerine operasyon başlattı. İsmetpaşa Mahallesi’ndeki adrese yapılan baskında A.G., üzerinde kardeşine ait kimlik ile gözaltına alındı.

Yapılan aramada değişik noktalarda gömülü halde, 9 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan Sig Sauer P 226 marka 13 tabanca, 7,65 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan Sig Sauer P 226 marka 11 tabanca, 9 mm çapında 12 tabanca şarjörü (ikisi uzun şarjör), 7,65 mm çapında 39 tabanca şarjörü, ibaresiz çifte doldurma av tüfeği, bol miktarda değişik çap/marka tabanca fişeği, 100 lt hacminde doldur-boşalt olarak kullanılan mavi renkli plastik bidon, mengene aleti, silah bakım temizlik malzemeleri, 10-15 lt hacminde iki plastik bidon, (15 lt içinde tabancalar elde edilmiştir) üzerinde Kelime-i Tevhid ibarelerinin yer aldığı yeşil renkli cihad bayrağı, akıllı cep telefonu ve sim kartı, beş sprey boya kutusu, R.G. adına düzenlenmiş yeni kimlik kartı ele geçirildi.