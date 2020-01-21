El Kaide’ye ‘drone’ gönderen şüpheliler: Düğün fotoğrafı için yollamıştık

Adana’da, El Kaide üyelerine kargoyla ‘drone‘ gönderdikleri belirlenen biri Suriyeli dört şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Ekipler şüphelileri yakalamak için İstanbul, Hatay ve Adana’da belinlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında, Suriye uyruklu Muhammet El M. ile Cafer D., Mehmet Salih Y. ve Bilal A. gözaltına alındı.

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Suriye’deki El Kaide üyelerine ulaştırmak üzere kargoyla Hatay’a dört ‘drone‘ gönderdikleri saptanan şüpheliler, sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini, akrabalarına Suriye’de ‘doğa ve düğün fotoğrafları çekmeleri’ için gönderdiklerini söyledi.

Şüphelilerden Cafer D., ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer üç zanlı tutuklandı.