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Yaramazlara biraz batar!

El değiştiren Doğan TV ‘hareketli’: Ankara temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı

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Doğan TV ve Posta gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik, Doğan TV Ankara temsilciliği görevini devrettiğini açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Çelik, sadece Posta gazetesinin Ankara temsilciliğini yürüteceğini ve CNN Türk’te program yapacağını söyledi.

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Çelik görevini, kanalın Ankara haber müdürü Dicle Canova’ya devredecek.

İktidara yakın Demirören Holding, bünyesinde Hürriyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu Doğan Medya’yı geçen haftalarda satın almıştı.

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Medya grubunun el değiştirmesiyle bazı isimlerle yollar ayrılmaya başlamıştı. CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş’ın yerine gelmiş, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan ve kanalın haber ekibinin görevine de son verilmişti.

‘Payzın çelişkisi’

Fırat, Payzın, Çelik

Payzın’ın CNN Türk’ten bir komplo sonucunda işten çıkarılıp cumhurbaşkanlığıyla yürüttüğü temaslar sonucunda geri döndüğüne ilişkin kulis bilgileri ocak ayında yazılmıştı. Sözcü’den Can Ataklı’nın kaleme aldığı kulis yazısında, Payzın’a kumpas kuranların adlarının H.F. ve H.Ç. olduğu iddia edilmişti.

Twitter hesabından konuya ilişki bir açıklama yapan Hande Fırat, şöyle yazmıştı: “Son günlerde bazı internet sitelerine yazdırılan ve bazı köşe yazarlarının kaleme aldığı şahsımla ilgili iddialar tamamen gerçek dışı, yalan ve iftiradır. Bu kasıtlı iftiraları yazdıranlar asıl kumpası kuranlardır. Zaman gerçekleri ortaya çıkarır.”

Fırat’ın ardından bir açıklama da Doğan TV ve Posta gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik’ten gelmişti: “Bazı dedikodu yazarlarınca şahsımla ilgili olarak ortaya atılanların tamamı yalan ve bütünüyle hayal ürünüdür. İddia edildiği gibi CNN Türk programcısı Şirin Payzın’ın işten çıkarılması ya da kendisiyle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulması yönünde hiçbir girişimim olmamıştır. 1992 yılından bu yana Doğan Grubu’nda çalışıyorum ve yöneticilik yapıyorum. Hiç kimseyi işten atmadım ya da atılması için talepte bulunmadım. İddia edilen ve yazılıp çizilenlerin tamamı çirkin birer iftiradır.”

Son açıklamaysa iddianın odağındaki Şirin Payzın’dan gelmişti: Ne Oluyor’ programı hakkında ortaya atılan iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Ne iddialara adı karıştırılmaya çalışılan meslektaşlarımızın, ne de siyasetçilerin konuya dahli var. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz.”

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