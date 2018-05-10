Diken

Yaramazlara biraz batar!

El değiştiren CNN Türk ‘hareketli’: Saymaz ‘format değişikliği’ nedeniyle ‘Gece Görüşü’nde olmayacak

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Kısa bir süre önce Demirören Holding’e satılan CNN Türk’te yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programının daimi katılımcısı gazeteci İsmail Saymaz, ‘format değişikliği’ nedeniyle programda yer almayacak.

Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat’ın moderatörlüğünde gazeteciler Abdulkadir Selvi, Nevzat Çiçek, Gürkan Hacır ve İsmail Saymaz’ın yorumlarıyla yer aldığı program, her perşembe saat 21.00’de yayınlanıyor.

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‘Format değiştiren’ programın seçime kadar ‘Gece Görüşü Seçim Özel’ adıyla yayınlanacağı öğrenildi. Diken’in CNN Türk kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Saymaz bundan böyle programda yer almayacak.

Programın bir diğer yorumcusu Nevzat Çiçek’in de bundan sonra programda yer almayacağına dair iddia henüz doğrulanabilmiş değil.

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Saymaz’ın Hürriyet Web’de gündemi değerlendirdiği ‘Bunu Ben De Söylerim’ videolarına da son verildiği belirtildi.

Programın bu haftaki tanıtım metninde yer alan bilgilere göre, Sosyolog Prof. Dr. Erdinç Yazıcı ve Vatan Ankara temsilcisi Murat Çelik, programın yeni katılımcıları.

‘Gece Görüşü Seçim Özel’in tanıtım metni şöyle: “Erken seçim sürecine dair bütün gelişmeler Gece Görüşü Seçim Özel’de değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan – Muharrem İnce görüşmesinin ayrıntıları, CHP’ye geri dönen 15 milletvekili, adayların vaatleri, seçim kampanyaları ve partilerdeki milletvekilliği yarışı… Hande Fırat soruyor; Gazeteciler Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Murat Çelik ve Akademisyen-Sosyolog Prof. Dr. Erdinç Yazıcı yanıtlıyor. Gece Görüşü Seçim Özel bu akşam 21.00’da CNN TÜRK’te.”

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