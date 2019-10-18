‘El Clasico’ Barselona kentindeki sokak olayları nedeniyle ertelendi

Türkiye ve ABD heyetlerinin ortak açıklamasında, Türkiye’nin güney sınırındaki meşru güvenlik kaygılarının anlaşılır olduğu vurgulanarak, IŞİD faaliyetleriyle ilgili ortak görevin devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’nin ‘güvenli bölge’si tanındı, bu bölgenin Türk kuvvetleri tarafından kontrol edileceği belirtildi. Bölgedeki nüfusun altyapı ve refahının sağlanmasının Türkiye’inin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Bu bölgeden YPG güçlerinin 120 saat içinde çekileceği, bu çekilme tamamlandıktan sonra Barış Pınarı Harekatı’nın tamamen sona erdirileceği de açıklamada yer aldı.