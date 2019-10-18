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Yaramazlara biraz batar!

‘El Clasico’ Barselona kentindeki sokak olayları nedeniyle ertelendi

26 Ekim’de gerçekleşmesi planlanan Barcelona-Real Madrid maçının Barcelona’daki gösteriler nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İspanya’da Yüksek Mahkeme’nin Katalonya özerk bölgesindeki bağımsızlık yanlısı siyasetçilere hapis cezası vermesi sonrası, Barselona kentinde protesto gösterileri başladı. Polis zaman zaman göstericilere müdahale ediyor.

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Şehirdeki karışıklıklardan sonra, İspanya Profesyonel Futbol Ligi ‘La Liga’, maçın ‘güvenlik kaygısı’ sebebiyle ertelendiğini açıkladı.

La Liga daha önce, maçın Barselona yerine Madrid’de oynanmasını teklif etmişti.

Mahkeme Katalonya’da, yasadışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden dokuzuna dokuz ila 13 yıl hapis cezası vermişti.

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Bugün ise Katalonya eski lideri Carles Puigdemont, kendi isteğiyle, sığındığı Belçika’da polis karakoluna giderek teslim oldu.

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