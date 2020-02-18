El bagajı yüzünden kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Bodrum Havalimanı’nda, kalkış hazırlığı yapan uçakta el bagajı yerleştirilmesi sırasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren iki yolcu, polisler tarafından uçaktan indirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türk Hava Yolları’nın TK 2505 sefer sayılı yolcu uçağı, bugün saat 09:45’teki İstanbul seferi için Bodrum Havalimanı’nda hazırlık yaptı. Gerekli işlemlerin ardından yolcular uçağa alındı. Kalkışa dakikalar kala uçaktaki iki yolcu arasında, el bagajı yerleştirmesi sırasında sözlü tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruklar havada uçuştu. İki yolcu, havalimanı polisince ifadeleri alınmak üzere uçaktan indirildi. Uçak ise 17 dakika gecikmeyle İstanbul seferi için pistten havalandı. Gözaltına alınan iki yolcu, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.