Bakan Işık, ‘El Bab’ın tamamına yakını kontrol altında’ dedi: Fazla zamana ihtiyaç yok

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında IŞİD’den arındırılmaya çalışılan Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ilçesinin tamamına yakınını ele geçirdiğini söyledi.

Işık, İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA’nın haberine göre Işık, El Bab’daki mevcut durumla ilgili olarak şunları söyledi: “El Bab’a girileli çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz; El Bab’ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde ‘El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir’ diyeceğiz. Artık fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı.”

AA duyurmuştu

Öğle saatlerinde AA tarafından paylaşılan haberde, ÖSO’nun saha komutanlarından Ahmed el Şahabi, ”Kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde” demişti.

ÖSO askerlerinin kentin içinden fotoğrafları da Twitter’da paylaşılmaya başlamıştı.

Aralık ayından bu yana El Bab’a yönelen Fırat Kalkanı operasyonunda şu zamana kadar 69 TSK askeri hayatını kaybetti.

El Bab’dan sonra nereye?

Geçen ay Suriye’de yürütülen harekatta El Bab’dan öteye gidilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kısa süre önce, ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’

Erdoğan, şunları söylemişti: “El Bab’dan sonra durmak… Böyle bir şey yok. Orada bir iletişim sıkıntısı olabilir. El Bab bir defa bizim nihai hedefimiz değildir. Şu ana kadar biliyorsunuz 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. DEAŞ’ın asıl merkezi El Bab değil Rakka. Nihai hedef de 5 bin km karelik bir alanı temizlemektir. Bizim Türkiye olarak burada kalmak gibi bir hedefimiz yok. Bu ayrı bir konu. Nasıl Cerablus, El Rai, Dabık temizlendi, oranın kendi insanı yerleşti. El Bab da temizlenecek ve orada El Bab’lı yerleşecek. DEAŞ’ı, YPG’yi ve PYD’yi oradan boşalttıktan sonra Rakka’yı da DEAŞ’tan boşalttıktan sonra zaten bizim orada kalmamız çok ama çok lüks olur. Fakat bunu şimdi konuşmak çok erken olur diye düşünüyoruz.”