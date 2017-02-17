El Bab’daki bombardıman öncesi Rusya’ya uyarının ses kaydı Moskova’ya iletildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) üç askerin hayatını kaybettiği Rus bombardımanından bir gün önce koordinatları hatırlattığı ses kaydını Moskova’ya gönderdiği belirtildi.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin ele geçirmeye çalıştığı El Bab’da IŞİD’i hedef alan Rus uçağının TSK askerlerinin bulunduğu bir binayı vurması sonucunda üç asker hayatını kaybetmiş, biri ağır 11 asker yaralanmıştı.

TSK, binanın yanlışlıkla vurulduğunu bildirmişti. Anaakım medya da bombardımanı ‘dost ateşi’ diye nitelemişti.

Rusya ise söz konusu binayı vuran Rus savaş uçağının TSK’nın verdiği koordinatlara göre hareket ettiğini açıklamıştı.

TSK da bunun üzerine askerlerin 10 gündür bölgede bulunduğunu belirterek ‘unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatlarının son olarak aynı gün akşam saat 23.11’de tekrar iletildiğini’ duyurmuştu.

Koordinatların verildiği ses kaydı Moskova’da

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre TSK askerlerin koordinatlarının 8 Şubat’ta Rus personele iletildiği ses kaydını Moskova’ya gönderdi.

Buna göre ‘daha önce verilmiş dost koordinatlara ait bölgeye roket atıldığı, Suriye’nin bu konuda uyarılması ve dost koordinatların bir kez daha Rusya tarafından bilinmesi gerektiğine dair’ uyarı yapıldı. Görüşme kayıt altına alındı.

Habere göre, saldırının ‘Rusya genelkurmay başkanlığının talimatıyla Türkiye’yi test etmek amacıyla bilinçli olarak gerçekleştirildiğine’ hiçbir zaman ihtimal verilmediği de Rusya’ya iletildi.