Diken

Yaramazlara biraz batar!

El Bab’daki bombalı saldırıyı düzenleyen kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin El Bab kentinde, 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bomba yüklü araçlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonu ile yakalandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı.”

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12 bin yıllık Dipsiz Göl’ün yok edilmesinde sorumluluğu olan görevliler açığa alındı

Gümüşhane’deki Taşköprü yaylasında Buzul Çağı’ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de define kazısı için olumlu görüş bildiren kültür varlıkları koruma kurulu, çevre ve şehircilik müdürlüğü ile arkeolog ve müze müdürlüğü görevlileri, haklarında bakanlık ve valilik tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında açığa alındı. Gümüşhane Valiliği de ruhsat verilen kazı raporunun özensiz hazırlandığını açıkladı. Doğal hazine olarak nitelendirilen Dipsiz Göl’ün eski haline dönüştürülmesi için harekete geçen ekiplerin, göl alanına dökülen dayanıksız toprağı çıkararak, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökerek alanı su ile dolduracağı bildirildi.

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