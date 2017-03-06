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El Bab’da yaralanan dört asker Kilis ve Gaziantep’e getirildi

 

Suriye’de yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında El Bab kasabasında dört asker yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sınır hattına getirilen askerlerden üçü Kilis’e, biri de Gaziantep’e ambulansla götürülerek tedaviye alındı.

DHA, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Harekat kapsamında 2016 Ağustos’tan bu yana 71 asker hayatını kaybetti.

Yeni hedef Menbiç

Harita: Al Jazeera Turk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Fırat Kalkanı’nda El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından yeni hedefin Menbiç olduğunu belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel’se, Türkiye’nin bu yönde herhangi bir adımın uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı planlarını sekteye uğratacağı uyarısında bulunmuştu. DSG’li yöneticiler de, ABD’nin Türkiye’nin olası bir Menbiç operasyonuna karşı koruma sözü verdiğini ileri sürmüştü.

Reuters, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Menbiç’in bazı köylerinde YPG öncülüğündeki DSG’ye saldırdığını duyurmuştu.

DSG’den Rusya’yla vardıkları anlaşma gereği Menbiç’teki bazı köyleri Suriye ordusuna bırakacakları açıklaması gelmişti. Böylece Türkiye ile Kürt güçler arasında bir tampon bölge oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Ancak DSG, hem kent merkezi hem de kırsal bölgesinin Menbiç Askeri Konseyi’nde olduğunu ‘yeniden’ açıklamıştı.

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