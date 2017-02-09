El Bab’da hayatını kaybeden askerin yakını: Kim ve ne için savaşıyoruz, bilmiyoruz bile

El Bab’da dün hayatını kaybeden askerlerden birinin yakını, “Kimin için ve ne için savaşıyoruz? Bilmiyoruz bile. Çıkıp bir insan anlatamıyor” dedi.

IŞİD saldırısı sonucunda El Bab’da dün beş asker daha hayatını kaybetmiş, böylece ağustos ayından bu yana TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatında yaşamını yitiren asker sayısı 59’a yükselmişti.

Dün hayatını kaybeden askerlerden uzman çavuş Mahmut Uslu’nun teyzesinin eşi Veysel Oğuz, gözyaşları içinde şöyle konuştu: “Söylenecek bir şey yok ki. Ne için ve neden savaştığımızı bilmiyoruz bile. Bunu çıkıp bir insan anlatamıyor, ikna edemiyor, söyleyemiyor. Kimin için ve ne için savaşıyoruz? Bu çocuklar ne için gidiyorlar? Geçmişte doğudan gelen şehitlerimiz vardı. Bir de El Bab’ımız çıktı. Söyleyebilecek başka bir şeyim yok.”

Uslu, Başbakan Binali Yıldırım’ın, yılbaşı gecesi Gaziantep’te ziyaret ettiği merkezde sohbet ettiği askerler arasındaydı.

Yıldırım’la karavana yiyen uzman çavuş, Ankara’da yaşayan annesi Mürşide Uslu’yu telefonla arayarak yeni yılını kutlamıştı. Uslu’nun, telefonu verdiği Yıldırım’la konuşan annesi Mürşide Uslu, “Oğlumu özledim, yanıma gelsin” demişti.

Şehit uzman cavuş Uslu ise annesine “Vatan toprağı daha önemli” diyerek yanıt vermişti. Yıldırım da, “Çocuklarınız bize emanet, burada iyiler” diyerek ailenin yeni yılını kutlamıştı.

Erdoğan ‘El Bab hallolmak üzere’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 27 Ocak’ta örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.