El Bab’da bir asker yaralandı

Suriye’nin El Bab kasabasında yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda bir asker yaralandı.

DHA’nın haberine göre, henüz ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerle birlikte Özgür Suriye Ordusu’nun 10 yaralı askeri Kilis Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aralık ayından bu yana El Bab’a yönelen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda şu zamana kadar 69 TSK askeri hayatını kaybetti.

El Bab iki aydır ‘hallolmak üzere’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk olarak 27 Ekim 2016’da El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söylemişti.

Erdoğan 23 Aralık’ta El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu, 27 Aralık’ta ise ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Bundan tam bir ay sonra, 27 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD’in El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 8 Şubat’ta Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 10 Şubat’ta Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatının El Bab’ın alınmasından sonra biteceğini söylemişti.

Son olarak Erdoğan 12 Şubat’ta ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’ Cumhurbaşkanı ayrıca bir kez daha El Bab’ın ‘hallolmak üzere’ olduğunu öne sürmüştü.

Erdoğan, Suriye’de güvenli bölge hedeflediklerini belirterek, buraya Türkmen ve Arapların yerleştirileceğini söylemişti.

16 Şubat’ta konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da El Bab’ın tamamen kuşatıldığını, bundan sonraki hedeflerin Menbiç ve Rakka olduğunu söylemişti.