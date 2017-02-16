‘El Bab tamamen kuşatıldı’ diyen Bakan Işık: Sırada Menbiç ve Rakka var

El Bab’ın tamamen kuşatıldığını açıklayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bundan sonraki hedeflerin Menbiç ve Rakka olduğunu söyledi.

Temaslarda bulunmak için gittiği Brüksel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işık, “El Bab tamamen kuşatılmış durumda. El Bab operasyonundan sonra iki önceliğimiz var. Biri Menbiç diğeri Rakka. Menbiç’te PKK varlığını kabul edemeyiz” dedi.

Işık, ağustos ayından bu yana 66 askerin hayatını kaybettiği ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda ABD’nin rolüne ilişkin şunları söyledi: “Rakka operasyonu doğru aktörlerle yapılmalı, YPG ile değil, Arap unsurlarıyla yapılmalı. ABD genelkurmay başkanı yarın Türkiye’de olacak. ABD, YPG itirazımızı değerlendirecek. PKK ile mücadele konusunda ABD daha fazla destek verecek.”

‘Türkiye Rakka’ya ilerlerse çatışmaya hazırız’

Büyük bölümünü YPG’lilerin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin siyası kanadının eş başkanı İlham Ahmed, Türkiye’nin Rakka’ya ilerlemesi halinde çatışmaya hazır olduklarını söylemişti.

“IŞİD’i ortadan kaldırmak için kesinlikle askeri yardım yapılacak” diyen Ahmed, Washington’da gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiğini, bazı ABD’li yetkililerin DSG’ye silah yardımının artırılmasından yana olduğunu kaydetmişti.

Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak geçen ekim ayında El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söyleyerek, “Bu adımları atacağımızı (ABD Başkanı Barack) Obama’yla paylaştım” demişti.

Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Erdoğan 27 Ocak’ta 2017’de “El Bab’dan sonra daha derinliğe gitmemek lazım” demişti. Aynı gün Türk Silahlı Kuvvetleri örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.

9 Şubat’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Suriye’de yürütülen harekatta El Bab’dan öteye gidilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yılın ekim ayındaki pozisyonuna dönerek, ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’