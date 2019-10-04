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Yaramazlara biraz batar!

Ekvador’daki protestolarda 350 gözaltı: OHAL ilan edildi

Ekvador’da, hükümetin ekonomik reformlarına karşı düzenlenen ülke genelindeki  protestolarda 350 kişinin gözaltına alındı, ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters

Ekvador’da hükümetin ekonomik reformlarına karşı düzenlenen ve başkent Kito’da başlayan protestolar, ülke geneline yayıldı. Yerel medya, 350 eylemcinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Ekvador Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OHAL ilan edildiğini şöyle açıkladı: “Alınan kararlar kesindir! Vatandaş güvenliğini korumak ve kaosa neden olmak isteyenleri kontrol etmek için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şantaja müsaade etmeyeceğiz ve yasalara uygun davranacağız.”

Yerel medya, çok sayıda eylemcinin şehir yollarını, polisin ilerleyişini engellemek için barikatlarla kapattığını ve zaman zaman barikatları yaktığını duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, polisin biber gazı ve tazyikli suyla eylemcileri dağıtmaya çalıştığı ve zaman zaman polis ile eylemciler arasında arbedelerin yaşandığı görüldü.

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