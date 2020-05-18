Ekvador’daki Amazon yerlilerinde ilk ‘corona’ vakası

Ekvador’daki Waorani kabilesinde 17 yaşındaki hamile bir kadının corona virüsü nedeniyle tedaviye alındığı açıklandı. Bu, ülkedeki Amazon kabilelerinde görülen ilk corona virüsü vakası oldu.

Fotoğraf: Reuters

Ekvador Sağlık Bakanlığı, kadının ilk semptomları 4 Mayıs’ta göstermeye başladığını bildirdi.

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Ekvador federal hükümetinin, kadınla temas eden 40 kişinin kontrol edilmesi için kabile liderleriyle beraber çalıştığı ve bu grupta da semptomlara rastlandığı kaydedildi.

Salgının Brezilya’da yaşayan 38 kabileye daha bulaştığı ifade ediliyor.

Amazon bölgesinde bulunan dokuz ülkeden yerli halklar, yağmur ormanlarında yaşayan 3 milyon kişinin corona virüsü salgınına karşı korunması için bağış çağrısında bulunulmuştu.

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Ekvador, yaklaşık iki aydır karantina uyguluyor. Salgın nedeniyle ülkede şimdiye kadar 2 bin 736 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 33 bin 182’ye ulaştı.