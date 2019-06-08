Ekvador devlet başkanı, Facebook kurucusunu dolandırma girişiminden aranan ABD’liyi iade ettirmedi

Ekvador devlet başkanı Lenin Moreno, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’i dolandırmaya çalışmaktan hakkında arama kararı bulunan bir ABD vatandaşının, tutuklu bulunduğu ülkesinden iade edilmesini engelledi. İçişleri bakanına bir mektup gönderen Moreno, mahkumun ABD’ye iade edilmemesini, insani nedenler ve mütekabiliyet (karşılıklılık) esaslarına göre istedi.

Ekvador devlet başkanı Lenin Moreno. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Moreno, Ekvador’daki bir mahkemenin, Kasım 2018’de Paul Ceglia isimli ABD’linin ülkesine iade edilmesine karar vermesine karşılık, 4 Haziran’da Ekvador içişleri bakanına bir mektup yazdı ve kararın uygulanmamasını istedi.

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New York’da yaşayan ahşap palet satıcısı Paul Ceglia, 2010 yılında Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in Harvard Üniversitesi’nde öğrenci iken kendisine yeni kuracağı sosyal ağ sitesinin yarısını vereceğini taahhüt eden bir sözleşme imzaladığını iddia etmişti. Söz konusu sitenin, daha sonra ‘facebook’ adını aldığını belirten Ceglia dava açarak, Zuckerberg’in imzaladığını iddia ettiği sözleşmenin gerçek olduğunu savunmuş ve Facebook’tan pay almaya çalışmıştı. Ancak Ceglia’nın açtığı davada mahkeme, Zuckerberg’in imzaladığı iddia edilen söz konusu sözleşme üzerinde sonradan yapılan oynamalar bulunduğunu tespit etmiş, böylelikle Ceglia’nın sahte bir sözleşme hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Ceglia’nın davası reddedilmekle kalmamış, hakkında e-posta ve internet üzerinden dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla Kasım 2012’de dava açılmış ve kendisine elektronik kelepçe takılarak evinde hapis tutulmuştu. Ceglia, 2015’de, son duruşmasına iki ay kala elektronik kelepçesini kırmayı başararak, eşi iki çocuğu ve köpeği ile ABD’den kaçmıştı. Yaklaşık üçbuçu yıl kaçak yaşayan Ceglia, 2018’de Ekvador’da yakalanmış ve hapsedilmişti. Ceglia, bu sırada Ekvador’dan sığınma talep etmiş, ancak yargılama sonunda Ekvador mahkemesi, Ceglia’nın ABD’ye iade edilmesine karar vermişti.

Ceglia’nın Ekvadorlu avukatı Roberto Calderon, Moreno’nun, iadeyi önleyen mektubuyla, ‘büyük bir duyarlılık’ gösterdiğini söyledi.

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Ancak Ekvador’un da ABD’den iadesini istediği bazı mahkumların, ABD tarafından ülkelerine iade edilmediği, Moreno’nun buna karşılık ‘mütekabiliyet’ esasını öne sürerek Ceglia’nın iadesini önlediği belirtiliyor.