Ekvador da eşcinsel evliliğe izin veren ‘LGBTİ+ dostu’ ülkelere katıldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador, Anayasa Mahkemesi’nin çarşamba günü verdiği tarihi bir kararla eşcinsel evliliğe izin veren ‘LGBTİ+’ dostu ülkelere katıldı.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre, eşcinsel iki çiftin başvurusunu değerlendiren Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliğin yasal olduğuna hükmetti.

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Ekvador’un anayasasında evlilik, kadın ve erkek arasındaki birliktelik olarak tanımlanıyor. Ancak 2015 yılında yapılan yasal düzenleme ile eşcinsel evlilikler de kabul edilmişti. Red oyu kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri eşcinsel evliliğin yasallaşabilmesi için mecliste anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiğini savunuyor. Fakat uzmanlara göre bu karar ‘yükümlülük’ getiriyor ve ilgili kurumlar tarafından uygulanması gerekecek.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik Hristiyan olan ülkede Anayasa Mahkemesi’nin dokuz üyesinden beşinin oyu ile alınan karar, LGBTİ+ bireyler tarafından sevinçle karşılandı.

Başvuruyu yapan Efrain Soria, bu karar sayesinde eşitliğin sağlandığını belirterek, eşcinsellerin artık saklanmak zorunda kalmayacağını söyledi.

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Güney Amerika’da eşcinsel evliliğe 2010 yılında ilk izin veren ülke Arjantin olmuştu. Ardından Uruguay, Brezilya ve Kolombiya’da da eşcinsel evlilik yasal olarak kabul edilmişti.