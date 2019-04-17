Ekvador, Assange tutuklandığından beri günde 40 milyon siber saldırının hedefi

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın tutuklanmasının ardından Ekvador’a yönelik siber saldırılar ‘patladı.’

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Assange yedi yıldır Ekvador’un Britanya’nın başkenti Londra’daki büyükelçiliğinde yaşıyordu. Assange geçen perşembe günü mülteci statüsünün Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno tarafından kaldırılmasının hemen ardından tutuklanmıştı.

Reklam

Ekvador Telekomünikasyon Bakan Yardımcısı Patricio Real, perşembeden beri resmi kurumların internet sitelerine günde 40 milyon siber saldırı yapıldığını söyledi. Bu artışla, Ekvador’un günde yapılan siber saldırı sıralamasında 51’inciyken 31’inciliğe yükseldiğini belirten bakan yardımcısı, en çok hedef alınan kurumların başında devlet başkanlığı ofisi, merkez bankası, dışişleri bakanlığının geldiğini vurguladı.

Herhangi bir verinin çalınmadığını belirten Real, “Ancak hem bu kurumların çalışanları hem de yurttaşlar için sitelere ulaşmak zorlaştı” dedi. Siber saldırıların hangi grup veya gruplar tarafından yapıldığının netleşmediğini belirten bakan yardımcısı, geçmişte hacker grubu Anonymous tarafından tehdit edildiklerini anımsattı.

ABD, gizli belgeleri sızdırdığı için Assange’ın iadesini istiyor. İsveç de Assange’ın Ekvador büyükelçiliğine sığınmasına neden olan ancak belirli bir süre sonra kapanan tecavüz dosyasını yeniden açmayı planlıyor ve iade talebinde bulunursa Britanya makamlarının kendilerine öncelik vermesini istiyor.