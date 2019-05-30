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Yaramazlara biraz batar!

Ekşisözlük’teki Şule Çet başlığına mahkemeden engelleme

Bir yıl önce dün hayatını kaybeden Şule Çet’in katil zanlısı Çağatay Aksu, Ekşisözlük’teki ‘Şule Çet’, ‘Şule Çet cinayeti’ ve ‘reddedilince tecavüz edip balkondan atan erkek’ başlıklarına mahkemeden ‘erişimin engellenmesi’ kararı çıkarttı.

Fotoğraf: DHA

Kararda ”Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin Çağatay Aksu’nun talebi üzerine verdiği 29.05.2019 tarih ve 2019/2586 d.iş sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir” ifadesi yer aldı.

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Mahkeme kararı Ekşisözlük yazarları tarafından tepkiyle karşılandı. ‘Şule Çet’ ve diğer bağlantılı başlıklara birçok entry girildi.

Ankara’da bir plazada cinsel saldırıya uğrayıp 20’nci kattan atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet’in katil zanlısı Çağatay Aksu ve Berk Akand, ayrı ayrı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kasten cinayet suçlarından’ yargılanıyor.

Sanıklar Çet’in intihar ettiğini öne sürüyor. Adli Tıp Kurumu ise raporunda intihar bulgusuna rastlanmadığı belirtilerek “Çet’in boynunda kırık var. Bu, canlıyken saldırıda meydana gelmiş de olabilir” demişti.

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Çet’in vücudunda yapılan incelemelerde 10 parmağının dokuzunda bir erkeğe ait doku çıkmıştı. Ayrıca Çet’in kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı madde tespit edilmişti.

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