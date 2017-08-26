Eksikti, tamamlandı: Devletin zirvesine bir uçak daha alınıyor

Türk Hava Yolları (THY), devletin zirvesinde kullanılmak üzere yeni bir Airbus ACJ318 uçağı satın alacağını açıkladı.

THY, bu tür VIP uçaklarının alımını devlet katında kullanılması için gerçekleştiriyor.

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Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, “Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet ACJ318 tipi uçağın satın alınmasına karar verilmiştir” dendi.

Sözcü’nün aktardığına göre, THY’nin alacağı uçak 19 yolcu kapasitesine sahip, bunun yanı sıra iki pilot, bir uçuş mühendisi ve iki de uçuş görevlisi yolculuğa eşlik edebiliyor.

Uçakta sekiz tek, üç çift kişilik yatak da bulunuyor. Son dönemlerde devletin kullanımına bu tarz uçakların alımı arttı.