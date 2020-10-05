Ekşi Sözlük’te yazarlar ‘torpil’e karşı boykotta

Ekşi Sözlük genel müdürü ‘kanzuk’ takma isimli Başak Purut’un eşi Alexandra Azrat’ın siteye yazar alım sürecinden geçmeden bir günde yazar yapılması ve bunu eleştiren sözlük yazarının ‘uçurulması’ tepki topladı.

Fotoğraf: Webrazzi.com

‘Alexandraazrat’ başlığı altında, Azrat’ın eşine ‘kalbim’ diye hitap etmesini eleştiren ‘londonphile’ takma isimli yazarın ilk önce yazarlığı düşürüldü, sonra da kendisi siteden tamamen ‘uçuruldu.’

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Siteye yazar olma süresi aylar, hatta yılları bulabiliyor.

Boykot kararı

Birçok yazar ‘‘londonphile’den özür dilenip sözlüğe geri alınana ve ‘alexandraazrat’ tekrar ‘çaylak’ yapılana kadar sözlüğü boykot etme’ kararı aldı.

‘5 ekim 2020 ekşi sözlük boykotu’ ve ‘kanzuk’un eşini torpille yazar yapması’ başlıkları altında görüşleri dile getiriliyor.

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‘Olaydan gayet memnunum’

Sözlükten ‘uçurulan’ yazar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1. hanımefendinin bana forumdaymışız gibi cevap vermesi ve ‘kanzuk’un da söz konusu ‘entry’yi ‘favlaması’ üzerine ilk önce ‘entry’de belirttiğim gibi kendi rızamla kapattım.

2. kısa süre sonra hesabı kapattığım için gerekçesini bilmediğim bir şekilde ‘entry’yi sildiler.

3. sonra başlıktaki ‘şükela modu’na müdahale edip en beğenilenleri aşağı çekip kendi beğendikleri ama gerçekte tutmayan ‘entry’leri yukarı taşıdılar ( ‘ssg’nin sözlüğü sevgilisi için açtığını iddia eden entry gibi)

4. sonrasında da beni ‘uçurmuşlar’. yani sonuç olarak onlar ‘uçurdu’.

bu olaydan gayet memnunum, ben böyle bir şey yapmasam olaylar bu kadar ses getirmeyecek, hanımefendi karakterini bu şekilde ortaya koyup kendini rezil etmeyecek, ‘kanzuk’ da bu hallere düşmeyecekti. umarım bir hareket başlar ve herkes hesaplarını kapatıp ekşi şeyler olayındaki toplu entry silme vakalarındaki gibi ‘kanzuk’u dize getirir.

destek olan herkese ve konuyu gündeme taşıdığınız için başta size teşekkürler.”

Sözlük yönetiminden açıklama gelmezken, Alexandra Azrat eleştirilere karşı yazdığı girdiyi “Yolun açık olsun paşam” diye düzeltti.