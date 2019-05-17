Ekşi Sözlük’e öğretmenlerden tepki ve suç duyurusu

Ekşi Sözlük’te bir yazarın öğretmenler hakkında açtığı hakaret içerikli bir başlık, büyük tepki çekerken, Eğitim Bir-Sen suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Ekşi Sözlük ise söz konusu başlığın silindiğini ve yazarın siteden atıldığını açıkladı.

Ekşi Sözlük’te açılan ve daha sonra silinen ‘Öğretmenlik ile fahişelik arasında bir fark olmaması’ başlığına ilişkin olarak Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan şunları söyledi: “Ekşi Sözlük sitesinde öğretmenlere yönelik ve mesleğimizi hedef alarak kullanılan nefret içerikli dile dair dile getirebileceğimiz her ifade yetersiz kalır. Öğretmenlik mesleğine ilişkin oluşan bu öfke, nefret dilini reddediyoruz.”

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Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Bu ahlaksızlığı sitede başlık olarak açmak, dumura uğramış bir zihnin, kendini ahlaktan soyutlamış bir benliğin hezeyanından öte bir şey değildir. Bu ahlaksızlığa geçit veren, bu had bilmezi bir platformun sözcüsü yapan site de bu olaydan sorumludur. Bu tür kişilere böylesi bir yetkinin verilmesi bir yetersizlik göstergesidir. Bu nedenle, bu yakışıksız ifadelere yer veren ve bu ahlaksızlığı yapmaktan imtina etmeyen kişi ve kişiler hakkında Eğitim-Bir-Sen olarak şikayetçi olduk.”

Ekşi Sözlük’e tepki geldi, başlık silindi

Ekşi Sözlük’te açılan başlığa, Twitter’dan #haddinibilekşisözlük hashtag’i altında yüzlerce kişi tepki gösterdi.

Bunun üzerine sitede önceki gün açılan başlık, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

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Açılan başlıkla ilgili Ekşi Sözlük’ten şu açıklama yapıldı: “Bugün açılan ve öğretmenlerimize yönelik kabul edilemez bir ithamda bulunan başlık kapatılmış, söz konusu başlığı açan yazar Sözlük’ten uçurulmuştur. Ekşi Sözlük, yürüdükleri zorlu ve onurlu yolda her daim öğretmenlerimizin yanındadır. Bu tür ithamlarda bulunan söylemlerin Ekşi Sözlük’te barındırılmasının hiçbir şekilde mümkün olmayacağını paylaşmak isteriz.”