‘Ekselansları’nın yılı: Bize tarihe tanıklık etme fırsatı verdiğin için teşekkürler

KEMAL ILIKKAN

@kemalilikkan

“Genç ve yetenekli raket. Böyle giderse iki üç sene içinde zirveye aday”

ABD’li efsane Pete Sampras’ı tahtından indirmek üzere olduğu 2000’lerin başında böyle deniyordu Federer için. Uzun saçlıydı. ‘İsviçreli raket’ sıfatı Martina Hingis’i akla getiriyordu. Kortların yıldızı Andre Agassi’ydi.

Bugün kadınlar bir numarası olan Angelique Kerber 13 yaşında, erkeklerde geleceğin potansiyel bir numarası yorumları yapılan Alexander Zverev dört beş yaşındaydı.

İnsanlar internete ‘çevirmeli ağ’ denen yöntemle bağlanıyordu. İstanbul’da bir ATP turnuvasının düzenlendiğini ve bunu Federer’in kazandığını (2015) hayal bile edemeyeceğimiz yıllardı.

Yıllara meydan okumak başka ne olabilir ki?

Tek bir turnuva dahi kazanamadığı 2016’nın ardından 2017 şimdilik Federer’in yılı. Sezonun ilk üç büyük turnuvasını (Avustralya Açık, Indian Wells ve Miami) kazanmış durumda. En son beş sene önce bunu başarmıştı. 91 turnuva, 110 milyon dolar para ödülü kazandığı kariyerinde bu üçlemeyi ikinci kez yaşadı.

Avustralya Açık ve Miami zaferlerini ezeli rakibi Rafael Nadal önünde elde etmesi başarının bir başka boyutu. Korttan bir saat 35 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-4) galip ayrılan 36 yaşındaki Federer, İspanyol raketi ilk kez dört maç üst üste yenmiş durumda. Tarihe tanıklık etmeye devam ediyoruz. Yıllara meydan okumak başka ne olabilir ki?

‘İşte büyüklüğü buradan geliyor’

Yarı finalde Kyrgios’u tie-break’e giden üç sette de yenip raketini kırdırmıştı. Üç saati aşkın süren o maçtan iki gün sonra Nadal gibi Avustralya Açık finali intikamıyla yanan bir diğer efsane karşısında güle oynaya kazanması insana ‘İşte büyüklüğü buradan geliyor’ dedirtiyor.

Yine de Kyrgios maçına ufak bir ayrıntı var. Kortların asi çocuğu üçüncü setin tie-break’inde 5-4 öndeydi. Kullanacağı iki servisle maçı bitirebilir, FedEx’i İsviçre’ye yollayabilirdi.

O an Crandon Park’ta Federer’e müthiş destek veren seyircilerden biri ralli sırasında çizgiye düşen topa ‘out’ (dışarıda) diye bağırarak 21 yaşındaki raketi yanılttı. Kyrgios tribünlere dönüp ağzına geleni söylese de maç oradan döndü ve tie-break’i çelik gibi sinirlere sahip Federer kazandı.

Miami’de 11 yıl sonra tekrar mutlu son

‘Beşinci Grand Slam’ diye de anılan Indian Wells’i dört sezon aradan sonra beşinci kez kazanıp Djokovic’le durumu eşitlemişti. Avustralya Açık’ı altı sezon aradan sonra dördüncü kez kazanmıştı. Miami Master’da 2005 ve 2006’nın ardından 11 yıl sonra tekrar mutlu sona ulaştı.

‘Ekselansları’, Masters 1000 turnuvalarındaki 26, kariyerindeki 91’inci tekler şampiyonluğunu elde etti. Nadal’a karşı oynadığı 37’nci maçta 14’üncü kez korttan galip ayrıldı. Bu 37 maçın 23’ü final ve (Roland Garros nedeniyle) 14’e 9 Nadal üstünlüğü bulunuyor.

Tarihe tanıklık etme fırsatı verdiğin için teşekkürler

‘Nadal eski Nadal değil’ görüşü ‘ekselansları’nın başarısını asla gölgelememeli. Sadece tenisin değil spor tarihinin en büyük iki isminin kapışmasında bile seyirci desteğini korkunç bir şekilde arkasına alması başka nasıl okunabilir ki? Djokovic’le bile oynasa tribünler onu destekliyor.

2014 Wimbledon finalinde beş sette kaybettiği Sırp raket şampiyonluk konuşmasında, “Onu yenmeme izin verdiği için Roger’a teşekkür ediyorum” demişti. Bize de tarihe tanıklık etme fırsatı verdiği için teşekkür etmek düşüyor.