Ekrem İmamoğlu’nu ölümle tehdit eden zanlı gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu mail üzerinden ölümle tehdit ettiği öne sürülen T.G. Ankara’da gözaltına alındı.

Fotoğraf: İBB

Tehdit mailinde “Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” ifadeleri yer almıştı.

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Ekipler, 27 Mart’ta İmamoğlu’na gönderilen tehdit mailiyle ilgili çalışma başlatmıştı.

Şüphelinin Ankara’da ikamet eden T.G. olduğunu belirleyen polis ekipleri bugün düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Zanlının dijital malzemelerine ise incelenmek üzere el konuldu.

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T.G.’nin işlemlerin ardından İstanbul’a getirileceği belirtildi.