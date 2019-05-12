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Yaramazlara biraz batar!

Ekrem İmamoğlu’ndan annelere: İyi ki varsınız

Millet ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı video aracılığıyla Anneler Günü’nü kutladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs’ta İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vermesi ve mazbatasının alınmasından sonra zaman kaybetmeden 23 Haziran’daki seçim çalışmaları için kolları sıvayan İmamoğlu, yanında olamadığını ifade ettiği annesini kutladı. Sonra “Üç çocuğumun fedakar annesi” diye seslendiği eşini kutlayan İmamoğlu şöyle devam etti: “Türkiye’nin bütün güzel annelerinin ellerinden öpüyorum saygılarımı hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız çünkü gerçekten annelik bambaşka bir şey. Anneler her şeyi hisseder bazen tehlikeyi hisseder bazen umut verir. Bütün güzel duyguları çocuklarına sunan o güzel anneler Anneler Günü’nüz kutlu olsun.”

Fotoğraf DHA

KKTC’de de ‘Her şey çok güzel olacak’ mesajı

Dün KKTC’ye giden İmamoğlu, Türk mücadelesinin simge ismi Dr. Fazıl Küçük ve KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarını ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de bir araya gelen İmamoğlu büyük ilgi gördü. İmamoğlu’nu gittiği her yerde büyük bir kalabalık bekliyordu ve onu görmek için gelen kalabalık arasında 23 Haziran kampanyasının sloganı haline gelen ‘Her şey çok güzel olacak’ yazılı döviz taşıyanlar vardı.

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Domuzlar, domuzlar!

Ortada büyük, ahşap bir arena var. Ya da bir domuz ağılı, belki de Nuh’un gemisi… Önce kâh “schweine, schweine/domuzlar, domuzlar” diye homurdanan, kâh başka tuhaf sesler çıkaran, hayvanlaşmış biri (Güven Kıraç) arkalardan gelip yerlerde sürünerek çıkıyor arenaya, sonra “mükemmel” ailenin bireyleri; anne (Derya Alabora) ve üç oğlu (Serhat Kılıç, Ersin Umut Güler, Yaşar Bayram Gül). Babanın uyuduğunu bildiriyor uşak (Güven Kıraç). Bir süre sonra gelin/nişanlı (Pervin Bağdat) da “düşüyor” arenanın içine. Burası herkesin birbirini yediği bir savaş alanı…

Yazar Pınar Öğünç: Beter bir mevsimin mahsulü Beterotu

Edebiyatla da haşır neşir olan bir gazeteci olarak tanıdığımız Pınar Öğünç şimdilerde edebiyata daha yoğun bir mesai harcıyor ve ‘Aksi Gibi’nin ardından bu kez ‘Beterotu’ adlı öykü kitabıyla karşımıza çıkıyor. Pınar Öğünç’le ‘Beterotu’nu ve gözlerden uzakta geçirdiği birkaç yılı konuştuk.

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