Ekrem İmamoğlu’ndan annelere: İyi ki varsınız

Millet ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı video aracılığıyla Anneler Günü’nü kutladı.



Annemin, eşimin ve ülkemizin bütün güzel annelerinin ellerinden öpüyorum #AnnelerGünü’nüz kutlu olsun. pic.twitter.com/gL4oOYVmBB Reklam

— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 12, 2019

Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs’ta İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vermesi ve mazbatasının alınmasından sonra zaman kaybetmeden 23 Haziran’daki seçim çalışmaları için kolları sıvayan İmamoğlu, yanında olamadığını ifade ettiği annesini kutladı. Sonra “Üç çocuğumun fedakar annesi” diye seslendiği eşini kutlayan İmamoğlu şöyle devam etti: “Türkiye’nin bütün güzel annelerinin ellerinden öpüyorum saygılarımı hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız çünkü gerçekten annelik bambaşka bir şey. Anneler her şeyi hisseder bazen tehlikeyi hisseder bazen umut verir. Bütün güzel duyguları çocuklarına sunan o güzel anneler Anneler Günü’nüz kutlu olsun.”





Fotoğraf DHA

KKTC’de de ‘Her şey çok güzel olacak’ mesajı

Dün KKTC’ye giden İmamoğlu, Türk mücadelesinin simge ismi Dr. Fazıl Küçük ve KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarını ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de bir araya gelen İmamoğlu büyük ilgi gördü. İmamoğlu’nu gittiği her yerde büyük bir kalabalık bekliyordu ve onu görmek için gelen kalabalık arasında 23 Haziran kampanyasının sloganı haline gelen ‘Her şey çok güzel olacak’ yazılı döviz taşıyanlar vardı.