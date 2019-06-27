Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ve görevi devraldı

23 Haziran’da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, il seçim kurulundan mazbatasını ‘ikinci kez’ aldı.

Fotoğraflar: CHP (Twitter)

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, daha sonra Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına geçti. Burada, saat 18.30’da düzenlenen devir-teslim töreni ile İBB Başkanlığı’nı vekaleten yürüten, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan görevi ve başkanlık mührünü devraldı.

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Mazbatasını aldıktan sonra bir açıklama yapan İmamoğlu, belediye başkanı olarak ilk mesajını cinsiyet eşitliği konusunda verdi. İmamoğlu, şunları söyledi: “Ben de tabii her şeyden önce şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul hem Türkiye’mizin hem Avrupa’nın en büyük kenti. Umarım en hayırlı, en doğru, en güzel işleri yapacağımız bir beş yılı hep birlikte yaşarız. Milletimizin iradesinin neticeye kavuşmasını sağlayan her demokrasi neferine yürekten teşekkür ediyorum. Bugünkü mazbatamda çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla görevimi teslim alacağım. Bu aynı zamanda bize bence kamu yönetiminde ve yapacağımız görevlerde cinsiyet eşitliği adına, kadınların varlığı ve toplumdaki yeri adına değerli bir mesajdır. İstanbul’un şehr-i emini olarak taşımaktan onur duyacağımı ve bu konuda gerekeni yapacağımı şimdiden ilk günün ilk mesajı olarak paylaşmak isterim.”

Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığını vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan görevi ve başkanlık mührünü devraldı.



