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Yaramazlara biraz batar!

Ekrem İmamoğlu: İlçeler pırıl pırıl ama büyükşehirde şaibe var, öyle mi?

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin İstanbul seçiminin iptal edilmesi talebine ilişkin “İlçelerdeki oylar pırıl pırıl, belediye meclisindeki oylar tertemiz ama büyükşehirde şaibe var öyle mi? Buna kargalar bile güler” dedi.

İstanbul’un 39 ilçesinden 24’ünü AKP, 15’ini CHP, büyükşehiri de CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. AKP sonuçların açıklanması sonrası ilçelerde değil, yalnızca büyükşehirde seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulunmuştu. YSK’nın kesin kararını 6 Mayıs pazartesi günü vermesi bekleniyor.

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‘Partizanlıktan’ ve ‘kötü dilden’ uzak duracağını söyleyen İmamoğlu, “O dili kullanmayacağız. O dili kullananlar siyasi alanda kendilerine meydan bulamayacaklar. Bizim insanımız güzel dili, sohbeti, kucaklamayı seviyor” ifadelerini kullandı.

‘Bize el uzatmayanları da kucaklayacağız’

İmamoğlu, şöyle devam etti: “Birileri bu şehrin yaşayanlarını ayırmaya çalışsa da biz birleşeceğiz. Bizden kaçmaya çalışanlar da kaçamaz. Bize elini uzatmayanlar var ya, biz onları da kucaklarız.”

İstanbul belediye başkanı, AKP’nin belediye meclisinde çoğunluk olmasına ilişkin de “İstanbulun çoğunluğu halk, vatandaş” ifadelerini kullandı.

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