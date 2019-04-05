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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu hakkında Anıtkabir ziyareti nedeniyle suç duyurusu

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu hakkında, Anıtkabir ziyareti nedeniyle TCK 262/1 uyarınca ‘kamu görevini usulsüz üstlenmek‘ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: DHA

İmamoğlu, mozole ziyareti sonrasında Anıtkabir Özel Defteri’ni ‘Büyükşehir Belediye Başkanı‘ sıfatıyla imzalamış, bu durum AKP cephesinin tepkisini çekmişti.

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İHA’nın haberine göre suç duyurusu dilekçesini hazırlayan avukat Elif Özge Çankaya şunları söyledi: “YSK seçim sonuçlarıyla ilgili kesin kararını vermeden 2 Nisan tarihinde Ekrem İmamoğlu Anıtkabir ziyaretinde bulunmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamıştır.

Çankaya ‘duyarlı bir Türk vatandaşı olarak‘ bunu yapma ihtiyacı hissettiğini belirtti.

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