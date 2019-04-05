İmamoğlu hakkında Anıtkabir ziyareti nedeniyle suç duyurusu

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu hakkında, Anıtkabir ziyareti nedeniyle TCK 262/1 uyarınca ‘kamu görevini usulsüz üstlenmek‘ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
İmamoğlu, mozole ziyareti sonrasında Anıtkabir Özel Defteri’ni ‘Büyükşehir Belediye Başkanı‘ sıfatıyla imzalamış, bu durum AKP cephesinin tepkisini çekmişti.
İHA’nın haberine göre suç duyurusu dilekçesini hazırlayan avukat Elif Özge Çankaya şunları söyledi: “YSK seçim sonuçlarıyla ilgili kesin kararını vermeden 2 Nisan tarihinde Ekrem İmamoğlu Anıtkabir ziyaretinde bulunmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamıştır.”
Çankaya ‘duyarlı bir Türk vatandaşı olarak‘ bunu yapma ihtiyacı hissettiğini belirtti.