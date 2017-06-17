Ekpe Udoh’la ‘futbol keyfi’: Kalesini gole kapattı

Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe erkek basketbol takımının ABD’li pivotu Ekpe Udoh, futbol maçı için sahaya çıktı.
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyelerinin yanı sıra Udoh’un Twitter takipçileri ve takım arkadaşları Berk Uğurlu ve Ahmet Düverioğlu’nun da yer aldığı organizasyon Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis tesislerinde gerçekleştirildi.
Parkede etkili savunmasıyla rakiplerine pota altını karartan Udoh’un kaleci olarak sahada yer aldığı maçta normal süre golsüz eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışları sonunda yeşil takım sahadan galip ayrıldı.