Ekpe Udoh, Sabah yazarı Engin Ardıç’ı ‘bilgilendirdi’: Kübalı değilim, araştırmadan yazanlardan nefret ediyorum 

Fenerbahçe erkek basketbol takımının ABD’li pivotu Ekpe Udoh, Anıtkabir ziyaretini eleştirdiği yazısında kendisinin Kübalı olduğunu öne süren Sabah yazarı Engin Ardıç’ı ‘bilgilendirdi’.

‘Nijerya’da doğdum, Küba’da hiç bulunmadım’

Kişisel blogundan paylaştığı mesajda Nijerya asıllı olduğunu ve Küba’da hiç bulunmadığını belirten Udoh, “Doğru düzgün araştırma yapmadan yazan insanlardan nefret ediyorum” dedi.

Ne olmuştu?

Fenerbahçeli basketbolcu, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir’i ziyaret etmiş ve anı defterine şu notu yazmıştı: “Sayın Atatürk, Bu dünyaya yaptığın katkılardan dolayı teşekkür ediyorum sana. Hiçbir zaman unutulmayacaksın.Gücünle huzur içinde uyu. Yeni inananın Ekpe.”

Sabah yazarı Engin Ardıç, bu ziyareti eleştirdiği 20 Şubat tarihli yazısında Udoh’un aslen Kübalı olduğunu öne sürmüştü: “Ekpe Udoh, Müslüman değil (Barak Hüseyin de değildi.) İsmi tuhafımıza gitti, araştırdık. Kendisi aslen Kübalı, asıl adı da Expedia Friday Udoh… Ekpe, lakabı. Göçmen çocuğu olsa gerek, Castro’dan kaçanlardan. Ama ‘asimile’ olmuş.”