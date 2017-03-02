Ekpe Udoh geçilmez: Vesely ve Sloukas’tan yoksun Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas deplasmanında 76-67 kazandı

Euroleague’in 24’üncü haftasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 76-67 galip ayrıldı.

Jan Vesely ve Kostas Sloukas’tan yoksun çıktığı maçta ligdeki 16’ncı galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler play-off’ta saha avantajı elde etme yolunda çok önemli bir adım attı.

Fenerbahçe’de 38 dakika parkede kalan ve maçı 16 sayı, yedi ribaunt, beş asist ve dört blokla tamamlayan Ekpe Udoh, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Beş üçlük isabeti bulduğu ilk çeyreği 19-17 üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci çeyreğin sonunda soyunma odasına bir sayı farkla 31-30 geride girdi.

Kaptan Melih Mahmutoğlu’nun dört üçlük isabeti bulduğu üçüncü çeyrekte savunma direncini de artıran Fenerbahçe, final periyotuna yedi sayı farkla 55-48’lik avantajla gitti.

Ev sahibi Zalgiris Kaunas’ın 8-0’lık serisiyle başlayan son çeyrekte Datome ve Bobby Dixon’ın sayılarıyla farkı yeniden açan Fenerbahçe, mücadeleden 67-76 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Ekpe Udoh 16, Melih Mahmutoğlu ve Bogdan Bogdanovic 14’er sayıyla skor yükünü çeken isimler oldu.