Ekonomistlere göre ‘Merkez’ sinyali verdi: Faizde indirim süreci temmuzda başlar

Merkez Bankası’nın (MB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24’te sabit tutarak enflasyona yönelik daha iyimser bir söylem kullanması, temmuzda başlayabilecek bir faiz indirim sürecine yönelik sinyal olarak algılandı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB karar metninde bir öncekine göre farklılaşarak enflasyondaki düşüşe vurgu yaparken, metnin ilgili bölümünde ‘sıkı duruş’ söylemine devam edilerek, ‘enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar’ ifadesi bu defa kullanılmadı.

Reklam

Bu durum bazı ekonomistlere göre MB’nin temmuzda faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik bir sinyal niteliği taşıyor. Ancak yine de para politikasında olası bir gevşemenin liranın seyri ile iç ve dış risklerin ne şekilde gelişeceğine bağlı olacağı belirtildi.

‘Enflasyon beklentilerinde halen bir iyileşme yok’

Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel, PPK sonrası notunda, “MB’nin temmuz ve eylülde 100’er baz puan olmak üzere üçüncü çeyrekte 200 baz puanlık indirim yapmasını bekliyoruz” dedi.

MB’nin yaptığı ifade değişikliği ile enflasyon görünümüne ilişkin söylemini yumuşattığını ancak kendilerinin enflasyon beklentilerinde halen bir iyileşme görmediklerini söyleyen Ergüzel şöyle devam etti: “İkinci olarak MB enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağı ifadesini çıkararak enflasyon düşerken neden faizleri sabit tuttuğunu haklı gösteren bir cümle ile değiştirdi. Önümüzdeki dönemde dolar/TL’de önemli bir hareket olmayacağı varsayımında bunun faiz indirimine bir hazırlık olduğunu düşünüyoruz.”

Reklam

‘Sinyali verdi’

İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu da notta sıkı duruşun enflasyondaki düşüşü hızlandırmak için korunduğunun söylendiğini, fiyat istikrarına yönelik risklerden artık bahsedilmediğini belirterek, “Bu değişikliklerle MB’nin önümüzdeki aylardaki olası faiz indiriminin sinyalini verdiğini düşünüyoruz” dedi.

Ekonomist şöyle devam etti: “Bu bağlamda 25 Temmuz’daki toplantıya kadar takip edeceğimiz önemli noktalar enflasyon görünümü, TL’nin seyri, küresel risk iştahı ve ABD ile yaşanan S400 gerginliği. Bu cephelerden gelecek olumlu haberler eylüldeki ilk faiz indirim beklentimizi temmuz ayına çekecektir.”

‘Liranın performansı belirleyici’

Nomura ekonomisti İnan Demir de metinde yapılan değişikliklerin parasal gevşemenin önünü açacağını düşünüyor: “Bu belki de gelecek ay yapılacak toplantı kadar erken sürede olabilir. Ancak, gevşeme beklentileri çok fazla duruma bağlı ve sonuçta MB’nin para politikasını gevşetme fırsat bulup bulmayacağını TL’nin lokal ve uluslararası siyasi risklere karşı performansının belirleyeceğini düşünüyoruz.”