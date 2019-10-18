Ekonomistler: ABD’yle anlaşma sonrası ‘Merkez’den faiz indirimi beklentisi arttı

Ankara ile Washington’ın Suriye konusunda anlaşmasının ardından ABD ile ilişkilere yönelik riskin hafifleyip liranın değer kazanmasıyla Merkez Bankası’nın (MB) gelecek haftaki toplantısında faizde indirim beklentisi tekrar arttı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Geçen hafta başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrasında lirada oynaklık artmış, 24 Ekim’deki Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında yapılacak indirim miktarı beklentisi 50-100 baz puana kadar gerilemiş, hatta hiç indirim yapılmaması yönünde evrilmişti.

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Analistler son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın ve bu havanın toplantıya kadar devam etmesinin ise yeniden 150-200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceğini belirtti.

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, MB’nin gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Kurdaki dalgalanma sonrası indirim beklentimiz azalmıştı ancak karar vermek için gelişmeleri bekliyorduk. Son enflasyon verisinde enflasyon görünümü olumluydu. Suriye konusunda anlaşmaya varılması ve liradaki değer kazanımını da göz önünde bulundurarak gelecek haftaki PPK’da 100 baz puan indirim bekliyoruz.”

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge de şunları söyledi: “(Operasyonun başlamasıyla)Piyasada en fazla 100 baz puan olan beklentilerin yanında indirim beklemeyen de önemli bir kesim vardı. Anlaşmanın ardından kurda volatilitenin (oynaklık) düşmesi ise maksimum olan 100 baz puan olan indirim beklentisini tekrar alt bant haline getirmiş gibi görünüyor, hatta 150-200 baz puan ihtimali yüksek.”

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Tözge şöyle devam etti: “Bugün de hem swap hem de TL libor (Londra’da bankalar arası faiz oranı) fiyatlamasına baktığımızda gelecek hafta 100 baz puan olmak üzere üç aylık sürede 200 baz puan indirimin fiyatlara girdiğini görüyoruz, tahvil faizleri de bunu fiyatlıyor. Dolayısıyla MB indirimlere devam edecektir, 24 Ekim’de en az 100 baz puan hatta 200 baz puana kadar bir indirim çok sürpriz olmaz.”

MB’nin faiz indirim döngüsünden çıkmasını harekat öncesinde de beklemediklerini sadece ivme olarak yavaşlamasını beklediklerini söyleyen Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise şöyle konuştu: “Enflasyon verisinin ardından harekat öncesinde MB’nin 100 baz puanlık indirim yapmasını olası görüyorduk. Yerel varlıklarda artan oynaklık ve spekülatif haber akışının ardından ise beklentimizi 50 baz puan olarak revize ettik. Ancak 24 Ekim’e hala altı gün var ve PPK’ya nasıl bir ortamla girileceği önemli. Dolayısıyla çok daha iyimser bir hava, düşük CDS (kredi iflas takası) ve kur oynaklığı görmemiz halinde MB’ye daha yüksek oranlı bir indirim için alan açılabilir.”

Sahadaki gelişmelerin yanısıra Rusya ve Suriye’nin sergileyeceği tutumun da önemli olacağını belirten analistler, bu çerçevede gelecek açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 22 Ekim’de yapacağı görüşmenin izleneceğini ifade etti.