Ekonomist Yeşilada: Yönetim dolar/TL’de ideal kur olarak 7.30-40 arasını benimsedi

Dolar/TL, geçen hafta boyunca her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz eleştirileriyle haftayı 7.5 seviyelerinde tamamladı.

Fotoğraf: Reuters

Bankacılar bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararlarının yakından izleneceğini belirttiler.

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Erdoğan, hükümetin temel hedefinin enflasyon ile mücadele olduğunu, ancak enflasyondaki düşüşün sadece kur istikrarı değil, bizzat karşı çıktığı yüksek faizin de indirilmesiyle sağlanması gerektiğini söylemişti.

Bankaları ‘sömürü’ ile eleştiren Erdoğan yüksek faiz ile övünmemek gerektiğini de eklemişti.

Erdoğan’ın eleştirileri ve gelişmekte olan para birimlerine yönelik cuma günü artan riskten kaçış eğilimi TL’nin belirgin değer kaybına neden oldu. Aynı satış baskısı bankacılık sektörü hisse senetlerinde de görüldü.

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Dolar/TL bu sabah ise saat 09:47’de 7.48 seviyesinde.

Kur ocak ayı başında Ağustos 2020’den beri en düşük olan 7.24 seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

Yabancı yatırımcılar tarafından TL’ye yönelik önerileri sürerken lokal yatırımcılarda ise dolarizasyondan dönüş için en ufak bir sinyal görülmüş değil.

Son olarak geçen hafta Socienete Generale dolar/TL’de 6.7 hedefi ile öneri yaptı. Yurt içi yerleşiklerin altın ve döviz hesapları 8 Ocak haftasında yeni tarihi rekor olan 235.86 milyar dolara yükselmiş durumda. Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payı da yüzde 53.4 seviyesinde.

MB’nin son iki yılda 130 milyar dolarlık rezerv kaybında önemli bir etkisi bulunan dolarizasyonda henüz çözülme olmaması piyasalarda önemli bir endişe olarak takip edilmeye devam ediyor.

Öte yandan kamu bankalarının 2020 ortasında 12 milyar doları aşan döviz açık pozisyonu 8 Ocak haftası itibarıyla 1 milyar doların altına indi.

7.30-7.40 arası

Reuters’a konuşan İstanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kamunun yani MB artı ekonomi yönetiminin dolar/TL’de ideal kur olarak 7.30-40 arasını benimsediğini, kur bu bandın altına indikçe kamu bankaları veya MB’nin döviz alacağını düşünürüz. Bir başka döviz toplama yolu da Prof. Hakan Kara’nın değindiği gibi, TL değer kazandıkça, MB’den döviz alarak enerji ithalatını ödeyen KİT’lerin açık piyasaya yönlendirilmesi olabilir.”

Yeşilada şöyle devam etti: “Naci Ağbal açıkça ifade etti, MB’nin kur hedefi yok. Doğrudur, ama bir döviz biriktirme hedefi var. Dolar/TL 7.30-40 bandının altına geldiğinde, ikinci hedef öncelik kazanıyor.”

Eski MB yöneticisi Hakan Kara, geçen hafta Twitter’da 2021’de reeskont kredileri ve BOTAŞ’a yapılmayan döviz satışları sayesinde 20 milyar dolar net rezerv biriktirebileceğini belirtmişti.

Öte yandan ABD piyasaları bugün resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.

MB’nin kararı

Genel beklenti MB’nin Kasım ve Aralık 2020’de dezenflasyonu sağlamak adına yaptığı toplam 675 baz puan artışın ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağı şeklinde.

Reuters anketine katılan 20 kurumun 15’i Ocak ayında politika faizinin sabit tutulmasını, beşi ise faizlerde artış bekliyor. Artış beklentilerinin üç tanesi 50, diğer ikisi ise 100 baz puan yönünde.

Credit Suisse tarafından yayımlanan bir raporda enflasyonda zorlu bir seyir olduğuna dikkat çekilerek, şu görüşe yer verildi: “Politika faizinin 2021 sonu için belirlenen hedefe ulaşabilmek adına mevcut seviyesinden (belki 50-150 baz puan) yukarıda olması gerektiğini düşünüyoruz ancak MB’nin bu sıkılaştırmayı piyasa koşullarında daha belirgin bir baskı olmadıkça gerçekleştirmesini beklemiyoruz. Bizce en olası senaryo, PPK’nın yüzde 17 seviyesindeki politika faizini 2021’in ortasına kadar koruduktan sonra yılın ikinci yarısında kademeli olarak yüzde 14’e indirmesi.”

MB’nin yılın ikinci yarısı itibariyle ise faiz indirimlerine başlaması ve 375 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor.