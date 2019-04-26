Ekonomist Sönmez: Bir günde 16 milyar lira kur zararı

Ekonomist Mustafa Sönmez, kurdaki yükselişin bir günde 16 milyar lira kur zararına neden olduğunu yazdı.

Sönmez, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Dolarda her 1 kuruşluk artış, döviz borcu olan firmalarda 2 milyar TL kur zararı yaratıyor. Dün 5.87’den 5.95 TL’ye çıkış bir günde 16 milyar TL’ye mal oldu. Firmalar bu zararı kaldırabilir mi? 16 milyar TL kur zararı bir günde oldu. Bu sekiz milyon kişinin aylık asgari ücreti demek!”

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Dolarda her 1 kuruşluk artış, döviz borcu olan firmalarda 2 milyarTL lik kur zararı yaratıyor.

Dün 5.87’den 5.95 Tl ye çıkış 1 günde 16 milyar TL ye mal oldu.

Firmalar bu zararı kaldırabilir mi? 16 milyar TL kur zararı 1 günde oldu.

Bu,

8 milyon kişinin aylık asgari ücreti demek! — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) April 26, 2019

Çarşamba günü 5.87 liradan kapanan Dolar/TL perşembe günü Merkez Bankası’nın (MB) faizleri sabit tutması ve ‘ilave sıkılaştırma’ ibaresini metninden çıkarması sonrası 5.96’nın üzerine kadar çıkmıştı. Sönmez’in 5.95 seviyesinden yaptığı hesap 5.96 liradan yapıldığında tahmini kur zararı 9 kuruş artış sonrası 18 milyar dolara kadar yükseliyor.

MB verilerine göre Türkiye’de özel sektörün dış borcu 19 Mart itibariyle 224 milyar dolardı. Bunun 13.8 milyar doları kısa vadeli dış borçlardan oluşurken, 201.1 milyar doları ise uzun vadeli kredi borçlardan oluşuyor.

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Sönmez 14 Nisan sabahı 03.50’de gözaltına alınmış, Halk TV programcısı gazeteci Ayşenur Arslan, gerekçenin iktisatçının sosyal medya paylaşımları olduğunu duyurmuştu.