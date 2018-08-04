Ekonomist görüşü: Çin, Türkiye’ye para vererek risk almak istemeyecektir

Ekonomist Mustafa Sönmez, “ABD ve AB piyasalarından bulunamayan kaynağın Çin’den elde edilmesi hiç de kolay değil” dedi.

‘100 günlük eylem planı’nı açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kredi bulmak konusunda zorlukları aşmak için ekonomi yönetiminin dış borçlanmada Çin piyasasına yöneldiğini dile getirmiş, “Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz” demişti.

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DW Türkçe’den Aram Ekin Duran’a konuşan ekonomist Sönmez, tıpkı ABD ve AB’de olduğu gibi Çin’in de Türkiye’nin risk primine bakarak borç verme kararı alacağına işaret ederek, “Bugün itibariyle Türkiye’nin CDS yani risk primi 345 seviyesinde. Yıllardır ağır bir krizle boğuşan Yunanistan’ın bile risk primi 317. Dolayısıyla Çin piyasaları da Türkiye’ye para vermeden önce Türkiye’nin bozulan ekonomisine bakacak ve yüksek miktarlarda risk almak istemeyecektir” dedi.

‘Döviz bozudurun demek işe yaramaz’

Ekonomist Sönmez, Erdoğan’ın vatandaşlara yönelik ‘döviz bozdurun’ çağrısına da değindi.

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Erdoğan dünkü konuşmasında ülkenin bir ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu savunarak, “Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız” demiş, vatandaşlara döviz ve altınlarını TL’ye dönüştürmelerini önermişti.

TL’nin değer kaybettiği böyle bir ortamda insanlara “Dövizini bozdurun” demenin işe yaramayacağını savunan Sönmez, “Bu çağrı hoş bir seda olarak kalır. Nitekim, Erdoğan’ın çağrısından sonra döviz kurunda aşağı bir seyir de olmadı” dedi.

Sönmez’e göre, Türkiye’de vatandaşlar yüksek enflasyona karşı gelirini korumak için her dönemde dövize yöneliyor.