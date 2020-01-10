Ekonomist Alkin: İşsizlikte kısa vadede tek haneyi görmemiz zor

İşsizlikte bu ay görülen gerilemenin, ekonomik büyümenin 2019’un son çeyreğinde hızlanmasından kaynaklandığını belirten Altınbaş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Alkin, “Kalıcı bir tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız” diye konuştu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 13.4 olarak açıklanan ekim ayı işsizlik oranının bir önceki aya göre yüzde 0.4 düştüğünü belirten Prof. Alkin, bu durumun ekonomik büyümenin son çeyrekte gözle görülür şekilde hızlanmasından kaynaklandığını vurguladı.

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TÜİK’e göre, Ekim 2019 döneminde işsizlik önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8’lik artışla yüzde 13.4 yükseldi.

Yarı zamanlı işler ve stajların da istihdama dahil edilmeye başlandığını dikkat çeken profesör, bu durumun da işsizliğin, özellikle de genç işsizliğin az da olsa gerilemesine yol açtığını ifade etti.

Bununla birlikte istihdam artışının yetersiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, yoğun istihdam sağlayan inşaat sektöründeki gözle görülür yavaşlamanın işsizliğin yüksek seyretmesine yol açtığını belirtti.

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‘Gençlerin iş edinme talepleri değişiyor’

Teknolojinin özellikle kaliteli istihdam yaratan sanayi ve hizmetlerdeki olumsuz etkilerini konuşmaya başlamak gerektiğini de ifade eden Alkin şunları söyledi: “Önümüzdeki 10 yılda işyerlerinde yapay zekanın daha fazla egemen olacağını öngören gençler, gelecekte kariyer imkânı bulamayacakları işlerde çalışmak istemiyorlar. Bu da meslek edinme konusundaki taleplerinde büyük değişim yaratıyor. Spor, sosyal medya fenomenliği, kendi işine sahip olma gibi eğilimlerin yavaş yavaş arttığını görüyoruz.

Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) istihdam tarifinin günümüz gerçekleriyle fazla uyuşmadığı da anlaşılıyor. Bugün birçok kişi 18 yaşın altında olmasına rağmen teknolojinin olanakları kullanarak gelir elde etme imkânına sahip oldular. Tüm bu gelişmeler istihdam ve işsizliğin ölçülmesiyle ilgili yeni yaklaşımlara gereksinim duyduğumuzu gösteriyor.”

‘Kısa vadede zor’

Bu gerçeklerden hareketle işsizlik oranlarının kısa vadede tek haneye düşmesini beklemenin ‘hayalperestlik‘ olacağını ve bazı aylarda tek haneye düşse de sonra tekrar yükselebileceğini belirten Prof. Alkin, “Aynı modelde ısrar etmeye devam edersek tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız. Bunun da bir garantisi olmadığını belirtmek istiyorum” diye konuştu.